Таджикистан и Катар подписали соглашение о трудовых мигрантах

Доха, , 10:41 — REGNUM Мигранты из Таджикистана смогут трудоустроиться в Катаре на основе трудового договора в соответствии с законами эмирата, сообщает 5 февраля агентство «ТаджикТА».

Нормы трудоустройства регламентированы в межправительственном соглашении, подписанном министром труда, миграции и занятости населения Таджикистана Сумангулом Тагойзода и министром развития, занятости и социальных проблем Катара Юсуфом Бен Мухаммадом аль-Усманом Фахру.

Планируется, что подбор и отправка трудовых мигрантов из Таджикистана будет выполняться на основе запросов принимающей стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетил Катар с официальным визитом в феврале 2017 года. Глава государства выступил перед инвестиционными и финансовыми кругами Катара и призвал их теснее сотрудничать с Таджикистаном.

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