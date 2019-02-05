Инвесторов в Казахстане привлекают только нефть и металлы

Астана, , 10:36 — REGNUM В 2018 году промышленность Казахстана выросла на 4,1%. Однако темпы роста значительно снизились: в 2017 год индекс промышленного производства (ИПП) составил 7,1%, сообщает комитет по статистике министерства национальной экономики РК.

В первую очередь ИПП вырос в сфере добычи полезных ископаемых, от которых Казахстан зависит достаточно сильно.

Полезные ископаемые Объем добычи в 2018 году, млн тонн Рост / падение по сравнению с 2017 годом, % Алюминиевые руды 6,1 26% Золотосодержащие руды 20,8 2,8 Железные руды 47,1 7,7 Марганцевые руды 1,4 — 5,0 Медные руды 103,2 8,6% Свинцово-цинковые руды 6,0 1,1 Хромовые руды 6,7 5,9 Нефть 90,3 4,8 Газ, млн м 3 55,6 5

Здесь же значительно выросли инвестиции, объём которых в горнодобывающую промышленность и разработку карьеров по сравнению с 2017 годом возрос на 40,4% и составил почти 4,5 трлнтенге.

Причем большая часть (58,6% от всех инвестиций в РК) ожидаемо пришлась на добычу нефти и газа — 3,844 трл тенге.

Почти на четверть (24,7%) выросли инвестиции в добычу металлических руд — до 463,8 млрд тенге, и более чем на треть (36,9%) до 85,5 млрд — в добычу угля.

Обрабатывающая промышленность Казахстана пока не достигает таких высот: ИПП по итогам 2018 года составил 104%.

На статистику повлияло падение производства стали на 14,7% до 3,97 млн тонн. Причём, основной продукт чёрной металлургии Казахстана — плоский прокат, также «съехал» на 10,5%, его произведено всего 2,55 млн тонн.

Хороший рост произошел в производстве продуктов нефтепереработки (108,8%), продуктов химической промышленности (108,1%) и машиностроении — 114,1%.

Общий объем инвестиций в обрабатывающую промышленность в 2018 году вырос на 20,5% и составил 1,247 трлн тенге. Основными получателями (порядка 90%) этих средств стали пять отраслей:

Отрасль Инвестиции, млрд тенге Рост, % Производство кокса и продуктов нефтепереработки 558,7 33,7 металлургическая промышленность 242,9 19,5 Производство прочей неметаллической минеральной продукции 116,9 32,7 Производство продуктов химической промышленности 65,5 21,1 Производство продуктов питания 123,2 27,3

Сопоставив производство и инвестиции в промышленности Республики Казахстан, получим основополагающий вывод: наибольший интерес у инвесторов в стране вызывают две отрасли: добыча и переработка нефти, в которую в 2018 году инвестировано более 4,4 трлн тенге, что составляет 67,1% от общего объема всех инвестиций в РК в прошлом году, и добыча металлических руд и металлургия с 706,7 млрд тенге — 10,8% от инвестиционного казахстанского пирога.

В остальные 19 отраслей промышленности Казахстана в 2018 году инвестировано всего 140 млрд тенге.