Инвесторов в Казахстане привлекают только нефть и металлы

Астана, 5 февраля 2019, 10:36 — REGNUM В 2018 году промышленность Казахстана выросла на 4,1%. Однако темпы роста значительно снизились: в 2017 год индекс промышленного производства (ИПП) составил 7,1%, сообщает комитет по статистике министерства национальной экономики РК.
В первую очередь ИПП вырос в сфере добычи полезных ископаемых, от которых Казахстан зависит достаточно сильно.
|Полезные ископаемые
|Объем добычи в 2018 году, млн тонн
|Рост / падение по сравнению с 2017 годом, %
|Алюминиевые руды
|6,1
|26%
|Золотосодержащие руды
|20,8
|2,8
|Железные руды
|47,1
|7,7
|Марганцевые руды
|1,4
|— 5,0
|Медные руды
|103,2
|8,6%
|Свинцово-цинковые руды
|6,0
|1,1
|Хромовые руды
|6,7
|5,9
|Нефть
|90,3
|4,8
|Газ, млн м3
|55,6
|5
Здесь же значительно выросли инвестиции, объём которых в горнодобывающую промышленность и разработку карьеров по сравнению с 2017 годом возрос на 40,4% и составил почти 4,5 трлнтенге.
Причем большая часть (58,6% от всех инвестиций в РК) ожидаемо пришлась на добычу нефти и газа — 3,844 трл тенге.
Почти на четверть (24,7%) выросли инвестиции в добычу металлических руд — до 463,8 млрд тенге, и более чем на треть (36,9%) до 85,5 млрд — в добычу угля.
Обрабатывающая промышленность Казахстана пока не достигает таких высот: ИПП по итогам 2018 года составил 104%.
На статистику повлияло падение производства стали на 14,7% до 3,97 млн тонн. Причём, основной продукт чёрной металлургии Казахстана — плоский прокат, также «съехал» на 10,5%, его произведено всего 2,55 млн тонн.
Хороший рост произошел в производстве продуктов нефтепереработки (108,8%), продуктов химической промышленности (108,1%) и машиностроении — 114,1%.
Общий объем инвестиций в обрабатывающую промышленность в 2018 году вырос на 20,5% и составил 1,247 трлн тенге. Основными получателями (порядка 90%) этих средств стали пять отраслей:
|Отрасль
|Инвестиции,млрд тенге
|Рост, %
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|558,7
|33,7
|металлургическая промышленность
|242,9
|19,5
|Производство прочей неметаллической минеральной продукции
|116,9
|32,7
|Производство продуктов химической промышленности
|65,5
|21,1
|Производство продуктов питания
|123,2
|27,3
Сопоставив производство и инвестиции в промышленности Республики Казахстан, получим основополагающий вывод: наибольший интерес у инвесторов в стране вызывают две отрасли: добыча и переработка нефти, в которую в 2018 году инвестировано более 4,4 трлн тенге, что составляет 67,1% от общего объема всех инвестиций в РК в прошлом году, и добыча металлических руд и металлургия с 706,7 млрд тенге — 10,8% от инвестиционного казахстанского пирога.
В остальные 19 отраслей промышленности Казахстана в 2018 году инвестировано всего 140 млрд тенге.