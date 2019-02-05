Экспорт кимчи из Южной Кореи составил $97,5 млн в 2018 году

Сеул, , 10:23 — REGNUM Экспорт кимчи из Южной Кореи в 2018 году вырос почти до $100 млн, сообщает YTN.

Согласно новостному источнику, показатель за 2018 год был самым высоким с 2006 года, когда впервые начали вести статистику.

Экспорт кимчи увеличился на 20% по сравнению с 2017 годом. Многие компании по производству данного блюда стали придерживаться стратегии по устранению запаха, который не по нраву иностранцам.

Кроме того, вместо это на экспорт идут кимчи по новому рецепту из морской и белокочанной капусты, которые полезны для здоровья и можно употреблять во время диеты.

Кроме того, иностранные СМИ поспособствовали увеличению экспорта, так как данное блюдо корейской кухни преподносили как один из пяти здоровых продуктов в мире.

Экспорт кимчи в 2018 году составил $97,5 млн, что на 20% больше, чем в 2017 году. Больше всего данного продукта было экспортировано в Японию ($56 млн), затем в США ($9 млн), Тайвань ($5 млн) и Гонконг ($4,5 млн).

Предполагается, что в 2019 году экспорт превысит планку в $100 млн благодаря полезным свойствам данного блюда, а также влиянию корейской волны «халлю».

Кимчи́ — блюдо корейской кухни, представляющее собой остро приправленные квашеные овощи, в первую очередь, пекинскую капусту. В общем случае это приправленные красным перцем, зелёным луком и луковым соком, чесноком и имбирём квашеные кочаны или листья крестоцветных.