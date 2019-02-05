Назван новый директор Фонда капремонта Ивановской области

Иваново, , 10:19 — REGNUM На пост директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов будет назначен Руслан Кузьмин — по результатам конкурсного отбора. Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба Фонда капремонта региона.

В общей сложности, а должность претендовали четыре кандидата: сотрудник Ростехнадзора Анатолий Анисимцев, предприниматель Василий Белов, экс-директор ФКР Алексей Дурдин и исполняющий обязанности директора фонда Руслан Кузьмин. Отбор кандидатов осуществляла комиссия, в состав которой вошли представители департамента ЖКХ Ивановской области, службы госжилинспекции, а также общественного совета при департаменте жилищно-коммунального хозяйства, общественных организаций. На первом этапе комиссия проверила соответствие представленных документов требованиям, второй этап представлял собой тестирование на знание жилищного законодательства, на третьем — состоялись индивидуальные собеседования.

По результатам испытаний конкурсная комиссия решила признать победителем конкурса на должность генерального директора Фонда капитального ремонта Ивановской области Руслана Кузьмина. Как уточнили в пресс-службе, в течение пяти дней с ним будет заключен соответствующий контракт, и он приступит к выполнению служебных обязанностей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алексей Дурдин, ранее возглавлявший ФКР по Ивановской области, был уволен в ноябре 2018 года. Сам он причины своего увольнения связал с тем, что, как он сам написал на своей странице в соцсети, не позволял «раздербанивать». Между тем, в начале октября Генпрокуратура РФ внесла представление в адрес губернатора Ивановской области. Например, выяснилось, что в 2018 году из общего числа многоквартирных домов, внесенных в план, ремонт не завершили ни в одном.

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В январе 2019 года следователи провели обыски в ФКР и сообщили о возбуждении уголовного дела дело в отношении бывшего технического директора НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области» о получении взятки.

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