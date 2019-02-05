В Казахстане планируют приватизировать три государственные компании

Астана, , 10:04 — REGNUM Правительство Казахстана планирует приватизировать в 2019 году три государственные компании: «Казахтелеком», «Эйр Астана» и «Самрук-Энерго», заявил министр финансов республики Тимур Сулейменов, сообщает 5 февраля агентство «КазТАГ».

По его словам, в 2019 году в республике планируют приватизировать 139 объектов. Сулейменов добавил, что в 2019 году в программу приватизации дополнительно было включено 48 объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в казахстанском Уральске выставлен на электронные торги приборостроительный завод «Омега» за 4 млрд тенге ($10,4 млн).

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