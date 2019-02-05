Вторник, 5 Февраля 2019 года
09:56:47 МСК

«Роснефть» в 2018 году увеличила добычу нефти на 2,1%

Экономика

Суточная добыча жидких углеводородов составила 4,67 млн баррелей

Москва, 5 февраля 2019, 09:56 — REGNUM  Объём добычи жидких углеводородов предприятиями «Роснефти» в 2018 году составил 230,2 млн тонн (или 4,67 млн барр. в сутки), что на 2,1% превышает среднесуточный показатель предыдущего года, сообщает 5 февраля пресс-служба предприятия.

В качестве благоприятных факторов, способствовавших увеличению добычи, в «Роснефти» выделили увеличение производственных показателей в компании «РН-Юганскнефтегаз», запуск новых крупных месторождений и гибкое маневрирование в условиях выполнения соглашения с ОПЕК.

Отмечается также, что объём переработки нефти на собственных НПЗ «Роснефти» в 2018 году составил 103,3 млн тонн, что свидетельствует о росте на 2,8% к уровню 2017 года. С учетом зарубежных активов на фоне улучшения рыночной конъюнктуры показатель вырос на 2,0% — до 115,0 млн тонн.

Читайте также: «Роснефть» в 2018 году увеличила поставки топлива на внутренний рынок на 5%

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить