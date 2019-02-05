В Прикамье сократилось производство мяса птицы: причина и перспективы

Пермь, , 09:54 — REGNUM В Пермском крае за 2018 год мяса птицы произведено 44,5 тыс. тонны, или 87% от плана. По данным Росстата, на 1 января 2019 года поголовье птицы в хозяйствах всех категорий составило, 4 млрд голов (103,8%). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в минсельхозе региона.

При значительном сокращении производства мяса край демонстрирует успехи в целом по годовому объёму сельхозпродукции. В январе-декабре 2018 года в сопоставимых ценах он составил, по предварительной оценке, 42,9 млрд рублей, что на 5,6% выше показателя 2017 года.

«Снижения производства мяса птицы в 2018 году произошло из-за модернизации и создании новых мощностей на крупнейшей птицеводческой компании Пермского края», — прокомментировали ситуацию в краевом министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

В ведомстве отметили, что уже завершилось строительство двухзального птичника с напольно-ярусным оборудованием с общим посадочным поголовьем 186 тыс. голов. Ввод нового двухзального корпуса позволит получить в 2019 году 2,5 тыс. тонн мяса птицы.