Звучит неопределённо: об избавлении граждан России от «поверочного рабства»

Барнаул, , 10:03 — REGNUM Вопрос о поверке счетчиков актуален, считает алтайский общественник, председатель ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM озвученную Росстандартом инициативу об освобождении потребителей от обязанности следить за исправностью счетчиков воды и проводить их поверку, он отметил:

«Реально у нас в ТСЖ в 2018 году истекал срок поверки общедомовых счетчиков воды и тепла. И это нам «влетело в копеечку», так как понадобилась замена двух вычислителей. А поскольку стояли устаревшие вычислители, то понадобилась разработка нового проекта, да плюс еще два блока питания вышли из строя. В общем это обошлось почти по 21 рублю с квадратного метра, а в месяц это по 1,73 рубля с квадратного метра. Для трехкомнатной квартиры это разово 114 рублей.

Одновременно есть проблема и поверки квартирных счетчиков. Мы в ТСЖ сделали просто — купили пломбир, предлагаем жителям купить новые счетчики и слесарь бесплатно пломбирует. Обещание же «избавить жителей от поверки» звучит неопределенно… Как? Ведь счетчики действительно выходят из строя и врут. Поэтому в любом случае есть срок эксплуатации оборудования.

Поэтому, конечно, проверку счетчиков можно отменить и поступать, как у нас в доме: покупать и ставить новый. Другое дело, что можно перекинуть затраты на новые счетчики в тариф коммунальной услуги. Это тоже вариант».

Как уже сообщало ИА REGNUM , законопроект, предусматривающий избавление россиян от обязанности следить за исправностью счетчиков воды и проводить их поверку, инициирован Росстандартом. По словам главы ведомства Алексея Абрамова, заниматься поверкой счетчиков должны не владельцы жилья, а соответствующие службы. Для этого людям следует лишь обеспечить доступ к счетчикам в своих квартирах.

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