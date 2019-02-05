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Камчатка: доходов у народа всё меньше, кредитов всё больше

Экономика

Жители полуострова за 11 месяцев 2018 года задолжали банкам 42,9 млрд рублей. Реальные доходы камчатцев в 2018 году оказались «в минусе»

Петропавловск-Камчатский, 5 февраля 2019, 09:56 — REGNUM  Жители Камчатки теряют доходы и наращивают кредитные долги. За 11 месяцев 2018 года камчатцы задолжали банкам 42,9 млрд рублей, что на 8,7 млрд больше, чем в аналогичный период 2017 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно статистике ЦБ РФ, за 11 месяцев 2018 года жители Камчатки взяли кредитов на общую сумму 34,3 млрд. С учетом имевшихся долгов общая задолженность перед банками составила 42,9 млрд рублей.

В аналогичные период 2017 года камчатцы взяли меньше кредитов — всего 23,9 млрд, а общая задолженность перед банками тогда составляла 34,2 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, камчатцы теряют доходы, а Камчатка — население. За 2018 год население Камчатки сократилось на 687 человек — с 315 214 до 314 870. На Камчатке умирают чаще, чем рожают, с Камчатки бегут.

В 2018 году реальные располагаемые доходы населения по сравнению с 2017 годом снизились на 11,5%.

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Потребительское кредитование
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