В России утвердили первый национальный стандарт «интернета вещей»

Москва, , 09:39 — REGNUM Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило первый в стране национальный стандарт «интернета вещей» (loT), сообщает 5 февраля РИА Новости со ссылкой на копию приказа ведомства.

«Утвердить предварительный национальный стандарт РФ ПНСТ-2019 «Информационные технологии. Интернет вещей. Протокол беспроводной передачи данных на основе узкополосной модуляции радиосигнала NB-Fi», — говорится в приказе.

Дата введения в действия стандарта — 1 апреля 2019 года, срок действия — до 1 апреля 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого полугодия 2018 гола российские мобильные операторы заработали на проектах в области интернета вещей порядка 5,9 млрд рублей. Операторы, делая основную ставку на стандарт NB-IoT (узкополосный интернет вещей), ежегодно ожидают роста рынка на 18−25%.

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