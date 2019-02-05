Берлинская авиакомпания Germania объявила о своем банкротстве

Берлин, , 09:36 — REGNUM Частная берлинская авиакомпания Germania объявила себя банкротом, передает немецкий канал n-tv 5 февраля.

Авиакомпания подала заявление о банкротстве в районный суд Берлин-Шарлоттенбург. Полеты Germania были прекращены ночью. Пострадавшей является также ее дочерняя компания Germania Technik Brandenburg, занимавшаяся техническим обслуживанием.

«К сожалению, мы не смогли с успехом приложить финансовые усилия для покрытия краткосрочных потребностей в ликвидности, — сказал управляющий директор авиакомпании Карстен Балке. — Мы очень сожалеем, что, как следствие, у нас не было иного выбора, кроме как подать заявление о банкротстве».

Пострадавшие пассажиры потребовали извинений от Балке. Те, кто купил билеты на самолеты Germania вместе с туристической путевкой, могут попросить туроператора о замене рейсов.

Компания Germania была основана в 1986 году. Она осуществляла полеты из 18 аэропортов Европы более чем в 60 пунктов назначения. Это вторая неудача для немецких авиаперевозок за последнее время: полтора года назад обанкротилась компания Air Berlin.