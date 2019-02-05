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Налоговый долг физических лиц в Казахстане превысил $55 млн

Экономика

Министерство финансов Казахстана разработало дорожную карту по проведению налоговой амнистии для физических лиц

Астана, 5 февраля 2019, 09:35 — REGNUM  По состоянию на 1 января 2019 года в Казахстане налоговую задолженность на сумму 21 млрд тенге ($55,2 млн) имели более 1 млн физических лиц, заявил министр финансов республики Алихан Смаилов, сообщает 5 февраля агентство «Казинформ».

Министр отметил, что ведомство разработало дорожную карту по проведению налоговой амнистии для физических лиц. В рамках документа установлены критерии на списание налоговых задолженностей физических лиц. Соответствующий законопроект планируется внести в Мажилис парламента Казахстана в марте 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 февраля 2019 года в Казахстане вступает в силу правила списания пеней и штрафов по налоговым задолженностям юридических лиц в случае уплаты основной суммы недоимки.

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Экономика Казахстана
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