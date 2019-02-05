Оружие ООН задержано на границе Уганды и ДР Конго

Аруа, Уганда, , 09:34 — REGNUM Оружие и другие грузы, принадлежащие ООН, уже месяц задержаны на границе ДР Конго и Уганды из-за неуплаты транспортных и таможенных пошлин. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Восемь автомобилей, загруженных оружием, стоят на границе провинции Аруа в районе Западного Нила, сообщают источники. В грузе также находятся БТР, медицинское оборудование и лендроверы. Груз направился из ДР Конго 24 декабря 2018 года на южное побережье Марокко в город Агадир через порт Дар-эс-Салама в Танзании.

Цель отправки груза — разоружение в ДР Конго. Представители ООН потребовали дополнительной информации о задержании груза и еще никак не прокомментировали ситуацию.

Представители таможни в Уганде сообщили, что за каждый автомобиль с оружием необходимо заплатить 3500 долларов США, однако только 1500 долларов США было выплачено.