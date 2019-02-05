Вторник, 5 Февраля 2019 года
09:27:48 МСК

За год Украина отдаст долги на $15 млрд — заместитель министра финансов

Экономика

На погашение внешнего долга уйдёт более $6 млрд

Киев, 5 февраля 2019, 09:27 — REGNUM  В течение 2019 года Украина отдаст в счёт погашения государственного долга около 417 млрд гривен или примерно $15 млрд, заявил заместитель министра финансов Украины Василий Шкураков, сообщило 4 февраля информационное агентство УНИАН.

Более $6 млрд от этой суммы получат международные кредиторы. Чиновник отметил, что это почти вдвое больше показателя прошлого года, а поскольку бюджет Украины остаётся дефицитным, то для возврата старых долгов страна вынуждена делать новые.

На долю МВФ приходится примерно $1,2 млрд выплат, другие международные иностранные организации — примерно 0,8 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства финансов Украины, гарантированный государством долг сократился с 71,8 ВВП до 62,7% ВВП.

Читайте также: Госдолг Украины в 2018 году сократился до 62,7% ВВП

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Украина и МВФ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить