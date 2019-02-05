За год Украина отдаст долги на $15 млрд — заместитель министра финансов

Киев, , 09:27 — REGNUM В течение 2019 года Украина отдаст в счёт погашения государственного долга около 417 млрд гривен или примерно $15 млрд, заявил заместитель министра финансов Украины Василий Шкураков, сообщило 4 февраля информационное агентство УНИАН.

Более $6 млрд от этой суммы получат международные кредиторы. Чиновник отметил, что это почти вдвое больше показателя прошлого года, а поскольку бюджет Украины остаётся дефицитным, то для возврата старых долгов страна вынуждена делать новые.

На долю МВФ приходится примерно $1,2 млрд выплат, другие международные иностранные организации — примерно 0,8 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства финансов Украины, гарантированный государством долг сократился с 71,8 ВВП до 62,7% ВВП.

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