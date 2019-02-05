Нефть колеблется между долларом и геополитикой

Москва, , 09:23 — REGNUM Торговый диапазон нефтяных цен 4 февраля оказался довольно просторным. Нефть марки Brent успела побывать на двухмесячных максимумах в районе $63,60, обвалиться к минимуму $61,25 и в конечном итоге вернуться на исходные позиции. Волатильностть котировок обусловлена наличием противодействующих факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«С одной стороны, в пользу роста цен говорит геополитика. На этом фронте ситуация обостряется. Так, Мадуро заявил, что 6 февраля в стране начнется сбор подписей против военного вмешательства Америки. А тем временем Британия — одна из многих стран, выступающих против режима Мадуро — сообщила, что рассматривает возможность введения санкций против латиноамериканской страны. Учитывая и без того бедственное положение в Венесуэле, дополнительное внешнее давление только усугубит ситуацию, тем самым повышая риск сведения добычи нефти к минимуму», — пояснил эксперт.

Но Brent не смогла закрепить успех на максимумах и подтвердить долгожданный пробой уровня $63 из-за фактора сильного доллара, который 4 февраля прилично прибавил в весе против большинства конкурентов, а также на фоне тяги игроков к фиксации прибыли. К слову, второй фактор говорит о сомнениях участников рынка в присутствии достаточных драйверов для продвижения цен вверх на данном этапе.

«Однако, несмотря на то, что «прокол» важного уровня оказался ложным, попытки прорыва к новым вершинам можно расценивать как некоторое улучшение технической картины. Осталось дождаться более значимых катализаторов, которые откроют путь для более устойчивого подъема Brent.

5 февраля рынок продолжит следить за настроениями инвесторов, динамикой доллара, а также новостями с геополитического фронта, где дальнейшая дестабилизация может вызвать новый всплеск покупок в сырьевом сегменте», — полагает Мащенко.

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