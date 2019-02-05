Схему поддержки «зелёной генерации» в России могут изменить с 2025 года

Москва, , 09:22 — REGNUM Уже после 2024 года в России может измениться схема поддержки проектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ). С таким предложением выступило Минэкономразвития РФ, сообщает газета «Коммерсантъ».

Так, согласно инициативе, проекты предполагается отбирать по одноставочному тарифу, который включает капитальные затраты (CAPEX) и операционные издержки (OPEX), а также доходность. При этом «потолок» тарифа планируется из года в год от уровня последних конкурсов.

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В Минэкономики считают, что снижение стоимости ВИЭ должно обеспечить конкурентоспособность оборудования для «зелёной» энергетики и помочь экспорту.

Рынки капитала, в том числе «зелёные» облигации, по мнению авторов инициативы, могут стать ещё одним источником поддержки.

В Минпромторге отметили, что выступают за продление договоров на поставку мощностей после 2024 года, однако акцент традиционно сделали на развитии экспорта и локализации оборудования в РФ.

Напомним, в России до 2024 года действует поддержка ВИЭ через договоры на поставку мощности: для поддержки выбираются проекты с максимально низкими CAPEX, затраты возвращаются из повышенных платежей энергорынка за 15 лет. При этом поддержку «зелёной генерации» планируется продлить на 2025−2035 годы. Соответствующее поручение в октябре 2018 года дал вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

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