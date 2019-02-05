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Росстат «приподнял настроение» рублю

Экономика

Оптимистичные данные могут помочь рублю расти

Росстат «приподнял настроение» рублю
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубль

Москва, 5 февраля 2019, 09:16 — REGNUM  Сегодня, 5 февраля, у рубля, вероятно, будет приподнятое настроение. И дело не во внешнем фоне и даже не в нефти, причина наконец-то в российской экономике. Росстат 4 февраля «феноменально» отчитался об экономических итогах 2018 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

Феноменально, потому что даже самый оптимистичный человек в российском правительстве, Максим Орешкин, оказался не прав. Если МЭР РФ прогнозировал рост ВВП в 2018 году на 1,8%, то, по подсчетам Росстата, он вырос на 2,3%, такой рост уже окрестили как «рекордный за последние шесть лет».

«При нейтральном экономическом фоне на международном валютном рынке и пониженной торговой активности 5 февраля столь оптимистичные данные могут помочь рублю. Больших движений, конечно, ждать не стоит, но в дневных торговых диапазонах российская валюта может протестировать нижние границы, к доллару США 65,30−66,00 и к евро 74,50−75,40», — считает эксперт.

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