Ингушетия предложила Швейцарии фрукты, мед, мясо

Магас, , 09:12 — REGNUM Ингушетия налаживает сотрудничество со Швейцарией. В посольстве этой страны в Москве состоялась встреча делегации Ингушетии под руководством главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова с зарубежными инвесторами, сообщили ИА REGNUM 5 февраля в пресс-службе главы региона.

Был представлен инвестиционный потенциал республики, рассказано, какие меры поддержки оказывают власти субъекта для бизнеса, какие инвестпроекты в области сельскохозяйственного комплекса, промышленности и туризма предлагаются для инвестирования. Власти Ингушетии готовы выделить швейцарским инвесторам промышленные площадки с готовыми инженерными коммуникациями, а также плодородные земельные участки, отметил Евкуров.

Кроме того, были продемонстрированы образцы продукции, произведенной в Ингушетии, которую ингушский власти готовы предложить для экспорта в Швейцарию. Среди них мед, фрукты и овощи, мясо, природная питьевая вода, энергосберегающие лампы, алюминиевые профили, алюминиевые радиаторы.

Как отметил Евкуров, в республике уже имеются «объекты и проекты, которые реально конкурируют с европейскими». Среди них он назвал интенсивное садоводство, промышленное производство.

Заинтересованность в развитии собственного бизнеса на территории Ингушетии выразили несколько швейцарских бизнесменов. Они могут предложить в том числе такие проекты, как развитие в республике собственной генерации, медицинского туризма, строительства фармацевтических предприятий, жилья и отелей, предприятий пищевой промышленности и удобрений.

«Швейцарцы тоже горцы, как и мы, у вас тоже есть такое понятие, как гостеприимство. Поэтому мы ближе к осени организуем такое же мероприятие для швейцарских коллег у нас в республике», — пообещал Евкуров.