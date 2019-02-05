На 5,5% выросла безработица в России за неделю

Москва, , 09:08 — REGNUM В России за неделю (23−30 января) численность безработных граждан выросла на 5,5% и составила 730 тыс. 090 человек. Годом ранее число безработных составляло 779,6 тыс. человек, сообщили в Минтруда РФ.

Рост численности безработных зафиксирован в 83 регионах России. Не изменилась численность безработных в Пензенской области и Ингушетии.

В Росстате отметили, что увеличение безработицы является сезонным фактором. При этом в органах занятости насчитывается 1,4 млн единиц свободных вакансий.

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