На развитие малого и среднего бизнеса в Казахстане направят $260 млн

Астана, , 09:14 — REGNUM Министерство финансов Казахстана планирует направить 100 млрд тенге ($262 млн) на проекты малого и среднего бизнеса, заявил глава ведомства Тимур Сулейменов, сообщает 5 февраля издание BNews.

По его словам, в 2019 году министерство продолжит работу по снижению барьеров для бизнеса. Министр напомнил, что на кредитование приоритетных проектов в разных отраслях экономики выделено 600 млрд тенге ($1,57 млрд).

Сулейменов отметил, что для повышения эффективности инструментов финансовой поддержки будут сформированы критерии предоставления кредитов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января глава управления по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны Алишер Абдыкадыров заявил, что доля малого и среднего бизнеса в структуре экономики города составила 61%.

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