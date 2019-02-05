Вторник, 5 Февраля 2019 года
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Китай передал телевизионный проект правительству Уганды

Экономика

Проект предоставит доступ к цифровому телевидению более 10000 жителям деревень

Кампала, 5 февраля 2019, 09:16 — REGNUM  Китай завершил цифровой телевизионный проект, который поможет более 500 деревням по всей Уганде получить доступ к цифровому телевидению, сообщает Daily Monitor Uganda.

Проект, проспонсированный Китаем, предоставит доступ к цифровому телевидению более 10 000 жителям африканских деревень

Проект исполнила компания Star Times при поддержке посольства Китая в Кампале и министерства информационно-коммуникационных технологий. Исполнение началось в июле 2018 года, а права на проект представители из Китая передали правительству Уганды 4 февраля 2019 года.

«Это третий крупнейший проект в Уганде после сельскохозяйственного и продовольственного. Помощь Китая должна улучшить стандарты жизни граждан Уганды», — сообщила экономический консультант посольства Китая Ченг Хиу Фен.

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Китай и страны Африки
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