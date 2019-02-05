На сервис Booking.com пожаловались в ФАС

Москва, , 09:11 — REGNUM Требование паритета цен при заключении договоров с гостиницами стало поводом для жалобы на сервис онлайн-бронирования гостиниц Booking.com в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Обращение в ФАС направила общественная организация предпринимателей «Опора России», сообщает 5 февраля «Коммерсантъ».

При заключении соглашения с отелями Booking.com требует паритета цен. Гарантия лучшей цены означает, что клиент не может найти номер с теми же датами заселения и условиями бронирования дешевле, чем на сайте агрегатора. Нарушение влечет за собой понижение гостиницы в общем рейтинге сервиса и сокращение бронирования.

«Отели не могут продавать номера дешевле на собственных сайтах», — пояснили в «Опоре России».

При систематическом нарушении сервис прекращает работать с отелем. Отказ от работы с сервисом для гостиниц невыгоден. Отмечено также, что в цену заложена комиссия сервиса, составляющая не менее 15%.

Предприниматели полагают, что сервис навязывает политику паритета цен в силу монопольного положения на рынке, что противоречит закону о защите конкуренции. В ФАС жалобу получили и пообещали рассмотреть в установленные сроки.

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