Минвостокразвития тратит десятки миллионов на аренду недвижимости в Москве

Хабаровск, , 09:00 — REGNUM Министерство по развитию Дальнего Востока потратит в 2019 году 92 млн 882 тыс. рублей на аренду помещения для своего главного офиса в Москве. В десятки миллионов обходятся бюджету поездки сотрудников министерства из Москвы в ДФО, немалые суммы будут потрачены на передачу в аренду недвижимого имущества в Хабаровске и аренду помещений во Владивостоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта госзакупок.

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На аренду помещения для своего центрального аппарата в Москве Минвостокразвития потратит 92 млн 882 тыс. рублей. Соответствующий лот размещен на сайте государственных закупок. Площадь помещения 2 645,5 кв. м. Стоимость аренды одного кв. метра офиса министерства в Москве таким образом составляет 35 109 рублей в год или почти 3 тыс. рублей в месяц. Закупка производится у единственного поставщика, поскольку в случае конкурса был бы возможен переезд в другое здание и тогда ведомству пришлось бы понести дополнительные расходы на сам переезд, сборку, разборку и упаковку имущества.

Помимо аренды помещения для своего центрального аппарата в Москве, Минвостокразвития в 2019 году потратит 60 млн рублей на командировки сотрудников — 10 млн на обеспечение проездными документами и 50 млн на, собственно, обеспечение проезда к месту командировки воздушным и железнодорожным транспортом.

8 760 960 рублей и 512 400 рублей, отдельными лотами, ведомство потратит в 2019 году на аренду недвижимости в новом административном центре ДФО Владивостоке.

На передачу в аренду недвижимого имущества в Хабаровске будет потрачено 730 062,24 рублей и 1 045 200 рублей.

На оказание услуг по автотранспортному обслуживанию Минвостокразвития в 2019 году будет потрачено 7 269 120 рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Министерство РФ по развитию Дальнего Востока потратило на аренду автопарка для нужд своих сотрудников в Москве, Владивостоке и Хабаровске 65,3 млн рублей. Арендует ведомство исключительно иномарки самых престижных марок. Жители Дальнего Востока задавались вопросом: почему сотрудники российского министерства не пользуются, например, автомобилями УАЗ «Патриот»?

Помимо дорогих авто, Минвостокразвития приобрело мебель из натуральной кожи и дерева ценных пород за 7 млн рублей.