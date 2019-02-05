В Москве среднемесячная зарплата превысила 80 тыс. рублей

Москва, , 08:40 — REGNUM Жителям Москвы в 2018 году в среднем начислялась зарплата в размере 80 881 рубль. Таковы данные Мосгорстата за январь — ноябрь минувшего года.

Среднемесячная начисленная зарплата выросла на 11,7% по сравнению с тем же периодом 2017 года. Наибольший рост заработной платы отмечен в сферах здравоохранения, образования и предоставления социальных услуг, а также в области информации и связи, уточняет RT.

Так, в здравоохранении и сфере соцуслуг зарплаты выросли в среднем на 27,7% — до 83 599 рублей, в образовании — до 86 144 рублей (+22,2%), в области информации и связи — до 118 903 рублей (+21,7%).

Как сообщало ИА REGNUM, с начала января 2019 года недельные расходы среднестатистической семьи в России стали расти и увеличились к концу месяца на 1,3% — до 4 тыс. 228 рублей.

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