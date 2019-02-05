Переговоры Уганды и Танзании по строительству нефтепровода продолжатся

Кампала, , 08:38 — REGNUM На этой неделе пройдет следующий этап переговоров по строительству нефтепровода между Угандой и Танзанией, сообщает Daily Monitor Uganda.

На предыдущем этапе переговоров 25 января, прошедшем в столице Уганды Кампале, стороны договорились почти по всем пунктам соглашения о строительстве Восточноафриканского нефтепровода (EACOP).

На предстоящей 7 февраля встрече стороны обсудят вопросы арбитража, разделение доходов и налогов.

EACOP — нефтепровод длиной 1445 километров, он будет транспортировать сырую нефть из Кабаале в западной Уганде на полуостров Чонголеани рядом с портом Танга в Танзании. Нефтепровод будет транспортировать 216 000 баррелей сырой нефти ежедневно.