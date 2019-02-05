Колыма продаёт имущество за бесценок

Магадан, Магаданская область, , 08:33 — REGNUM Департамент имущественных отношений Магаданской области выставил восемь объектов собственности на приватизацию. Шесть автомобилей УАЗ, «Волга» и автобус ПАЗ оценены очень дёшево, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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УАЗы продают по цене 25−54 тыс. рублей в зависимости от состояния и года выпуска автомобилей, такая стоимость установлена на основании оценки, проведённой ООО «Центр ОМЭК». За ГАЗ 31 105 («Волга») 2006 года выпуска департамент имущественных и земельных отношений региона хочет получить 96 тыс. рублей, за автобус ПАЗ 2009 года выпуска — 125 тыс. рублей.

Стоимость всех продаваемых правительством республики автомобилей существенно ниже рыночной, указывает ИА Весьма. По информации регионального СМИ, автобус ПАЗ аналогичного года выпуска, к примеру, стоит 300−400 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, мэрия Якутска продаёт на торгах дорогие внедорожники. За четыре автомобиля — три TOYOTA LAND CRUISE и один NISSAN PATROL — горадминистрация намерена получить 7,9 млн рублей. Пока желающих купить джипы не нашлось.