Жители Алтая шокированы новыми счетами за ЖКХ

Барнаул, , 08:39 — REGNUM В Алтайском крае и Республике Алтай с нового года резко выросли суммы счетов за жилищно-коммунальные услуги.

«Рост явно превысил утвержденные ранее 1,7% и достиг в среднем 35−40%. Поскольку отопление составляет существенную долю в счете за коммуналку, то повысилась и общая плата за ЖКУ. Судя по сообщениям наших читателей — в среднем на 20−30%», — отмечает редактор сайта «Новости Горного Алтая» Дмитрий Кобзев.

В своей публикации он приводит множество примеров о том, сколько потребители платили за отопление в декабре 2018 года и сколько им положено заплатить за январь 2019 года. К примеру, в одном случае было 3410 руб — стало 4839 руб (разница 41,9%). Во втором было 5004 руб — стало 7319 руб (разница 46,2%). В третьем и вовсе: было 3800 руб — стало 6391 руб (разница 68,1%).

В том, что рост платежей произошёл из-за повышения НДС и включения в январские счета нескольких декабрьских дней, сомневаются даже в горно-алтайском комитете по тарифам. К тому же в сообщении «Новостей горного Алтая» отмечается, что потребление тепла в январе 2019 года вроде бы не превышало декабрьских показателей, а в ряде случаев было даже ниже.

В республиканскую государственную жилищную инспекцию уже поступили две жалобы на январские счета, по ним началась проверка. Как отметил её председатель Олег Пьянков, если выяснится, что люди переплатили, им будет произведен перерасчет, а коммунальщики попадут под штрафные санкции.

Похожая неразбериха с повышением тарифов наблюдается и в Алтайском крае. К примеру, жительница села Глубокого Завьяловского района Светлана Кудрявская в шоке: откуда ей взять более 5800 рублей, чтобы рассчитаться с коммунальщиками, если пенсия 8500 тысячи рублей?

Председатель правления ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин в разговоре с корреспондентом ИД «Алтапресс» высказал уверенность, что январь 2019 года был холоднее, чем предыдущий месяц. По его словам, это подтвердили и в алтайском филиале «Сибирской генерирующей компании»: средняя температура в период с 21 ноября по 20 декабря 2018 года составляла — 12,6 градуса, а с 21 декабря 2018 по 20 января 2019 года — 18,1 градуса. Стало быть, увеличилась не только цена тепла (тариф), но и объем, который подавался в дом. Соответственно, начисления за отопление получились более существенные, отметил Константин Емешин.

По его словам, ещё одна причина резкого увеличения платы за ЖКУ связана с особенностями снятия показаний счётчиков.

«Перед Новым годом многие управляющие просят жильцов передать показания счетчиков немного раньше. А в январе их снимают как обычно. Значит, период, за который формируется счет, у многих в январе не 30 дней, а 32−34. Больше дней — больше потребляется кубометров, гигакалорий и киловатт-часов. И выше платеж», — пояснил председатель ТСЖ Константин Емешин.

Он также отметил, что некоторую роль в увеличении январского счета за услуги ЖКХ могли сыграть и новогодние праздники:

«Люди больше недели сидели дома, и больше обычного лили воду и жгли свет. Потребление увеличилось по сравнению с декабрьским — вырос и платеж», — пояснил Константин Емешин.

Кстати, за самые серьезные морозы, которые случились в последние дни января 2019 года, потребители заплатят только в марте. Ведь они будут учтены только в февральской квитанции, которая придет к потребителям к 1 марта.

Напомним, со 2 ноября 2018 года подавляющее большинство барнаульцев оплачивают отопление по тарифу 1827,32 рубля.