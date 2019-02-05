На реконструкцию аэропорта Колымы потратят 1,5 млрд рублей

Магадан, Магаданская область, , 08:12 — REGNUM Объявленный на сайте госзакупок конкурс на выполнение второго этапа работ по реконструкции аэропорта «Сокол» в Магаданской области стал закупкой у единственного поставщика. Желание отремонтировать главный аэропорт Колымы изъявило только ООО «Нордтранстрой», за эти работы компания получит почти 1,5 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Поскольку поставщик единственный, реконструкцию воздушных ворот магаданской области он будет проводить по максимальной цене контракта. За 1,5 млрд рублей «Нордтранстрой» обязан сначала демонтировать, а затем сделать новое искусственное покрытие нескольких перронов и рулёжных дорожек в аэропорту. Перед асфальтированием необходимо будет укрепить грунт, его обочины и отмостки, предусмотреть дренаж. Вдоль рулёжных дорожек в соответствии с техзаданием нужно смонтировать освещение и установить сигнальное оборудование.

В списке работ также возведение под ключ двух контрольно-пропускных пунктов, строительство сетей связи и электроснабжения, патрульной дороги, а также монтаж системы периметровой защиты зоны аэропорта.

Как сообщало ИА REGNUM, первый этап реконструкции аэропорта Магадан был завершён в 2015 году с дефектами, стоимость устранения которых составляла 100 млн рублей. Это стало причиной того, что в 2016 году Колыма не получила 2,8 млрд рублей, в которые был оценён тогда объём работ по второй очереди реконструкции главных воздушных ворот Колымы.

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