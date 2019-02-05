На создание инвестиционного фонда в Казахстане планируют выделить $970 млн

Астана, , 08:07 — REGNUM Правительство Казахстана планирует направить 370 млрд тенге ($967 млн) из Национального фонда республики на создание казахстанского инвестиционного фонда, сообщает 5 февраля агентство «КазТАГ» со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства.

В проекте документа отмечается, что активы инвестиционного фонда и управляющей компании будут принадлежать государству. Отмечается, что деятельность управляющей компании будет направлена на привлечение инвестиций в экономику республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадяиров заявил, что внешнеполитическое ведомство республики приступило к созданию комплексной экосистемы по привлечению инвестиций.

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