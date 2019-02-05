В Оренбуржье построят завод по переработке попутного газа

Оренбург, , 08:05 — REGNUM В Оренбургской области планируется строительство нового нефтегазового комплекса. Проект оценивается в 33 млрд рублей, об этом заявил во время визита в Оренбург главный акционер Промышленно-финансовой группы «САФМАР» и владелец ряда российских компаний Михаил Гуцериев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Газзавод должен появиться в Ташлинском районе. Стоимость строительства предприятия по переработке попутного газа — около 20 млрд рублей. В этом же районе начнётся и строительство 200-километрового нефтепровода для транспортировки добытого сырья. Стоимость данного инвестпроекта — примерно 13 млрд рублей.

Гуцериев отметил, что главной добывающей компанией, входящей в промышленно-финансовую группу «САФМАР», является ООО «Сладковско-Заречное». В 2017—2018 годы объемы нефтедобычи увеличены в шесть раз. При суммарной добыче 7 млн тонн предприятие будет второй по величине нефтедобывающей компанией региона.

В правительстве Оренбуржья в свою очередь подчеркнули экономическую выгоду от сотрудничества с «САФМАР». По предварительным данным, в 2019 году в бюджет только от нефтедобывающих компаний Михаила Гуцериева поступит более 4 млрд рублей.

Добавим, ООО «Сладковско-Заречное» и осуществляет геологоразведку и добычу Оренбургской области на трёх нефтяных месторождениях: Кошинском, Сладковско-Заречном и Яснополянском. Кроме того, в пределах Кошинского лицензионного участка расположено Кузнецовское газовое месторождение.