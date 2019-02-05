Управление ДВЖД не переедет из Хабаровска во Владивосток

Хабаровск, , 07:27 — REGNUM Управление Дальневосточной железной дороги ОАО РЖД не намерено переезжать из Хабаровска во Владивосток — новый административный центр ДФО. Это обусловлено безопасностью технологического процесса, а также оперативным управлением эксплуатационной работой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Руководство «Российских железных дорог» посчитало перевод управления Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) из Хабаровска в новый административный центр ДФО Владивосток невыгодным.

Депутат Государственной думы РФ от Хабаровского края Борис Гладких проверил появившуюся информацию о возможном переводе ДВЖД во Владивосток. Как выяснилось, она не соответствует действительности. Отвечая на запрос парламентария в ОАО РЖД, заместитель генерального директора общества Дмитрий Шаханов сообщил, что перенос не планируется.

«Расположение управления железных дорог изначально связано с целым рядом важных факторов, среди которых безопасность технологического процесса, оперативное управление эксплуатационной работой, а также функционирование оптимального взаимодействия с линейными подразделениями компании. Учитывая вышесказанное, ОАО РЖД не будет переносить управление ДВЖД во Владивосток. При этом полномочия начальника ДВЖД не предусматривают самостоятельного принятия такого решения», — привела слова Бориса Гладких хабаровская региональная телекомпания Губерния.

Как сообщало ИА REGNUM, федеральные структуры ДФО одна за другой сообщили, что не намерены переносить свои управления из Хабаровска во Владивосток. В их числе командование Восточного Военного округа, дальневосточный штаб Росгвардии, представительство Ространснадзора, ГУ МЧС РФ и другие. Это связано с колоссальными затратами на такой переезд, а в случае с военными, МЧС и Росгвардией это ещё и напрямую связано с безопасностью государства — как внешней, так и внутренней, да к тому же невозможно технически. По выражению политолога Даниила Ермилова, «такой переезд будет стоить как две войны». При этом инициатор переноса административного центра ДФО во Владивосток полпред президента Юрий Трутнев настаивает на переезде всех, без исключения, федеральных ведомств в новоиспеченную «столицу» федерального округа, а несогласным рекомендовал «лучше промолчать».

Полпредство переедет во Владивосток до 2020 года. Пока, за неимением места для размещения, сотрудники полпредства разместятся на острове Русском, в помещениях ДВФУ. Во Владивосток Юрий Трутнев не взял 70% сотрудников своего хабаровского офиса, заявив, что это было бы «неуважительно по отношению к Владивостоку». Сотрудники уволены и теперь остались без работы.