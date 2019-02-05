В Екатеринбурге к 300-летию города обновят общественный транспорт

Екатеринбург, , 06:58 — REGNUM Администрация Екатеринбурга намерена обновить муниципальный парк общественного транспорта. В мэрии планируют закупить 126 трамваев и 86 троллейбусов, а также 100 новых автобусов.

По словам заместителя главы администрации Екатеринбурга Анатолия Гагарина, транспорт будет закуплен к 300-летию празднования со дня основания города, которое произойдёт в 2023 году. Также вице-мэр отметил, что о внедрении новой транспортной схемы маршрутов общественного транспорта в Екатеринбурге говорить пока рано, предстоят общественные обсуждения во избежание ситуаций возникших после отмены популярного автобусного маршрута №024, сообщает «Накануне.ru».

Напомним, что после отмены коммерческого маршрута №024, следовавшего от микрорайона Сортировка через центр Екатеринбурга на Вторчермет, часть жителей города начали жаловаться на возникшие неудобства. Им приходилось подолгу ожидать транспорт и добираться по привычному маршруту с пересадками, что влекло дополнительные расходы.

В результате в администрации города была создана согласительная комиссия. По итогам совещаний было принято решение компенсировать маршрут, и теперь его дублируют автобусы №о12 и №57-а, пересекающиеся в центре Екатеринбурга на Площади 1905 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в областном центре планировалось изменение схемы маршрутов городского общественного транспорта. Реформа должна была состояться в июле 2017 года, но под давлением общественности её перенесли на июль 2019 года.

Транспортная реформа предполагала отмену практически всех привычных маршрутов городского общественного транспорта и внедрение новой схемы, более коротких маршрутов. Для этого также планировалось оборудование пересадочных пунктов, создание выделенных полос на автодорогах для общественного транспорта и внедрения повременного тарифа.

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Отметим, что ранее по поводу транспортной реформы высказался глава Екатеринбурга. Он сообщил, что в мэрии ещё раз оценят возможные последствия и издержки внедрения новой транспортной схемы и если реформа приведёт к росту тарифов на проезд в общественном транспорте, то она будет приостановлена.

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