Туркменские власти обещают «в ближайшие 7 лет устроить прорыв в экономике»

Ашхабад, , 05:44 — REGNUM Рост валового внутреннего продукта Туркмении в 2019 году составит 6,3%, а к 2025 году достигнет 8,2%. Об этом говорится в Программе социально-экономического развития страны на 2019 — 2025 годы, утвержденной президентом Гурбангулы Бердымухамедовым, пишет «Туркменистан сегодня».

При этом через семь лет доля промышленности в структуре ВВП должна будет установиться на уровне 33,8%, сельского хозяйства — 8,9%, строительства — 11,5% и сферы услуг — 45,8%.

Как подчеркивает туркменский лидер, добиться таких результатов удастся благодаря «совершенствованию института рыночной экономики».

Также в документе указано, что в 2019 — 2025 годах общий объем инвестиций в основной капитал должен будет составить 229,3 млрд манатов (свыше 4,3 трлн рублей), из которых 91,3% направят в производственную сферу, что будет способствовать открытию новых предприятий и организации дополнительных рабочих мест.

Внешнеторговый товарооборот Туркмении в период реализации семилетней госпрограммы прогнозируется на уровне $135,2 млрд (около 8,9 трлн рублей), из которых экспорт туркменской продукции составит 62,2%, а импорт зарубежных товаров — 37,8%.

Также в среднесрочной перспективе в стране ожидается динамичный рост объемов розничного товарооборота, который, по расчетам туркменских правительственных аналитиков, в 2019 году составит 62,7 млрд манатов (более 1,17 трлн рублей), а к 2025 году возрастет еще почти на 29,2% и достигнет 81 млрд манатов (1,52 трлн рублей).

«В результате последовательной реализации политики туркменского лидера, сегодня в нашей стране производится широкий ассортимент высококачественной продукции, конкурентоспособной на внешнем рынке, обеспечивающей внутреннее продовольственное изобилие и позволяющей успешно проводить импортозамещение, повышать экспортные позиции Туркмении», — отмечают государственные СМИ.

Социальная составляющая новой Программы социально-экономического развития предусматривает строительство в регионах Туркмении 13 больниц, 20 домов здоровья, 163 дошкольных учреждений, 201 общеобразовательной школы, 16 домов культуры, 11 водоочистительных сооружений, 13 канализационных очистных сооружений, а также жилых домов общей площадью 1 млн 896,4 тысячи квадратных метров.

Помимо этого на ближайшие 7 лет запланирована модернизация 17 больниц, 22 домов здоровья, 2 детских садов и 1 дома культуры.

На эти цели планируется потратить 9 млрд 976,7 млн манатов (свыше 187,2 трлн рублей).

ИА REGNUM напоминает, что согласно прогнозам аналитиков Всемирного банка, приведенных в докладе «Global Economic Prospects: Darkening Skies», рост туркменской экономики по итогам 2019 года должен будет составить 5,6%.

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В 2020 году темпы роста валового внутреннего продукта Туркмении замедлятся до 5,1%, а в 2021 году они составят лишь 4,9%.