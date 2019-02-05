Якутии придётся доделывать «Северную мозаику» за свой счёт

Якутск, , 05:08 — REGNUM Расположенный в Якутии туристический кластер «Северная мозаика» будет доделываться силами республики и инвесторов. Такое решение стало итогом встречи министра предпринимательства, торговли и туризма региона Ирины Высоких с заместителем руководителя Ростуризма Николаем Ковалёвым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального ведомства.

Читайте также: Выделенные на «Северную мозаику» деньги ушли в пустоту: министр Якутии

Темой встречи были итоги реализации целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011−2018 годы)». Исполнение регионом обязательств по привлечению внебюджетных источников с целью создания туристской инфраструктуры вызвало вопросы.

Теперь развивать туристический кластер «Северная мозаика» республика будет самостоятельно, в том числе строить за счёт средств регионального бюджета инженерную инфраструктуру и искать частных инвесторов. Результатом этой работы должен стать вывод этого туристического объекта на запланированные мощности.

Читайте также: «Северная Мозаика» Якутии: деньги потратили, эффекта не получили

Как сообщало ИА REGNUM, министерство предпринимательства и туризма Якутии намерено возвращать через суд деньги, которые организации получали на создание наполнения площадки туристического кластера «Северная мозаика». Ранее руководитель ведомства Ирина Высоких заявляла, что согласна с утверждением: выделявшиеся на этот объект деньги ушли в пустоту. Многие из тех, кто брал льготные кредиты на создание объектов «Северной мозаики», их вернули обратно в фонд, оставшуюся часть пятимиллионных льготных кредитов, которые так и не были использованы на создание объектов туркластера, министерство предпринимательства и туризма республики намерено возвращать обратно в бюджет через суд.

Напомним, прокуратура Якутии поставила под вопрос эффективность реализации проекта по созданию масштабного туристического кластера «Северная мозаика» в республике, на который было потрачено 365 млн рублей. Туристические объекты там вовремя не созданы, сроки ввода в эксплуатацию масштабного кластера нарушены. Вместо «Северного мира», Всемирного центра мамонта, комплексов «Скандинавия», «Казачья застава», «Лесная слобода», «Ямщицкая станция» и «Царство якутской зимы» в масштабном туркластере появился только верёвочный парк, на создание которого потратили 20 млн рублей.

В 2017 году из федерального бюджета на «Северную мозаику» было выделено около 180 млн рублей. В свою очередь республика должна была привлечь ещё 127 млн рублей инвестиций.

Читайте также: Оснащено, создано, заасфальтировано: Якутия оправдывает «Северную Мозаику»