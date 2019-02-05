Власти Комсомольска-на-Амуре развеяли миф о засилье иностранных рабочих

Хабаровск, , 04:58 — REGNUM Власти и нефтяники Комсомольска-на-Амуре развеяли миф о засилье китайских работников на промышленных предприятиях. В городе, на заводе ООО «РН-Комсомольский НПЗ» в рамках модернизации производства создаются 500 новых рабочих мест, которые обеспечат работой не менее 500 местных инженеров и квалифицированных рабочих специалистов, которые попадают под сокращения на других предприятиях города. Ранее городское отделение ЛДПР призвало горожан выйти на митинг против засилья иностранных, в частности, китайских специалистов, для которых, по версии либерал-демократов и создаются новые рабочие места. Как выяснилось, митинг не актуален, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Генеральный директор ООО «Комсомольский нефтеперерабатывающий завод» Алексей Мыльцын на официальном сайте мэрии Комсомольска-на-Амуре рассказал, как модернизируется производство, сколько рабочих мест будет создано и кто получит рабочие места:

«Ключевым сегодня для завода, для обеспечения города и Хабаровского края нефтепродуктами является строительство комплекса гидрокрекинга, что позволит повысить глубину переработки нефти до 92%, а также обеспечит внутренний рынок дополнительным объёмом моторных топлив высшего экологического стандарта. Региону это сулит расширение налоговой базы и развитие инфраструктуры. Тендер на строительство комплекса выиграла строительная организация из Китая. Она привлекает своих специалистов в пределах квот, установленных правительством Хабаровского края на период выполнения контракта. Компания также задействует подрядчиков и поставщиков оборудования и материалов из Хабаровского края. Китайский подрядчик самостоятельно строит временный жилой городок для своих работников. По завершении строительных работ привлеченные китайским подрядчиком специалисты отправятся на место своего постоянного проживания», — сообщил генеральный директор Комсомольского НПЗ.

При этом Алексей Мыльцын подчеркнул, что постоянную работу на новом объекте компании получат 500 местных специалистов.

«Благодаря расширению производственных мощностей мы планируем создать более 500 новых рабочих мест. Уже сегодня ведётся подбор инженеров и специалистов рабочих профессий. Мы в первую очередь заинтересованы в привлечении на работу комсомольчан», — сообщил руководитель НПЗ.

На заводе предусмотрены программы переподготовки, что очень актуально для специалистов, которые могут попасть под сокращение на ведущих предприятиях города — Комсомольском авиационном заводе им. Ю.А. Гагарина (КнААЗ) и Амурском судостроительном заводе.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля 2019 года отделение ЛДПР в Комсомольске-на-Амуре призывало горожан выйти на большой митинг против засилья китайских рабочих на фоне сокращений местных специалистов на заводе города. В своём видеообращении лидер комсомольских либерал-демократов Елена Каткова подчеркнула, что на Комсомольский НПЗ приглашают китайских специалистов, для них строят общежития, а инженеры и квалифицированные рабочие города сидят без работы и готовятся к еще большим сокращениям.

На КнААЗ уже весной могут быть сокращены не менее 320 специалистов. О сокращении не менее 80 работников заявил и Амурский судостроительный завод.

Цифры, озвученные директором Комсомольского нефтезавода, о 500 новых рабочих местах, позволяют говорить о том, что все сокращенные работники имеют шансы пройти переподготовку и получить новую работу.

Оба предприятия, КнААЗ и Амурский судостроительный, являющиеся градообразующими в Комсомольске-на-Амуре, попали под американские санкции. На Амурском судостроительном, в частности, по этой причине не могут в срок достроить два новых парома для Сахалина. Предприятию требуется докапитализация не менее чем на 14 млрд рублей. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал сообщил, что докапитализация завода — прямое поручение президента и у федеральных властей есть понимание, как выходить из ситуации.

Предстоящие сокращения вызывают тревогу у жителей промышленного города.