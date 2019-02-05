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«Уральские авиалинии» сэкономят на питании для пассажиров

Экономика

Чтобы не повышать цены на билеты

Екатеринбург, 5 февраля 2019, 03:28 — REGNUM  Авиакомпания «Уральские авиалинии» намерена сократить рацион питания для пассажиров с 1 февраля до 31 марта, чтобы не повышать цены на билеты, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Сообщается, что компания решилась на эту временную меру из-за повышения цен на топливо и услуги аэропортов. Чтобы не повышать цены на билеты, было принято решение ограничить рацион питания на авиарейсах до конца зимней навигации.

В частности, на рейсах продолжительностью менее двух часов питания не будет, на рейсах от двух до четырех часов горячее питание будет заменено на холодные закуски, а на рейсах продолжительностью свыше четырех часов пассажиры не смогут выбирать горячее блюдо.

Как сообщало ИА REGNUM, с 16 января «Аэрофлот» приостановил бронирование мест на авиамаршрутах Дальнего Востока из-за того, что у авиаперевозчика закончились деньги, выделенные на льготные билеты. Руководство компании уже обратилось в министерство транспорта РФ и Росавиацию для выделения дополнительных субсидий.

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Динамика цен на пассажирские авиаперевозки
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