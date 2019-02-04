General Motors увольняет 4000 рабочих в США

Детройт, США, , 23:31 — REGNUM Компания General Motors сообщила об увольнении 4000 работников в Соединённых Штатах, 4 февраля передает агентство Reuters.

Согласно заявлению автопроизводителя, сокращения касаются рабочих информационных центров в Техасе, Джорджии, Аризоне и Мичигане и технического центра в Уоррене в штате Мичиган.

В ноябре 2018 года в GM объявили о планах по сокращению около 15 000 наемных работников на пяти заводах в Северной Америке.

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