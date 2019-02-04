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IKEA меняет бизнес-модель: мебель можно будет брать в аренду

Экономика

После истечения срока аренды мебель можно будет вернуть в магазин

Амстердам, 4 февраля 2019, 23:10 — REGNUM  Голландская компания со шведскими корнями IKEA решила начать сдавать свою мебель в аренду. Об этом сегодня, 4 февраля, пишет издание Financial Times.

По словам генерального директора IKEA Торнбьорна Лефа, люди смогут брать в магазинах компании мебель в аренду. Когда срок аренды истечет, можно будет сдать мебель обратно в магазин и обменять её на что-то другое. Таким образом старые предметы интерьера не будут выбрасываться, а обновляться и вновь отдаваться потребителям. В целом, срок жизни продукции IKEA таким образом будет продлен.

По сути дела речь идет об изменении бизнес-модели IKEA. Новый проект будет запущен в Швейцарии уже в феврале этого года. Первоначально компания хочет сосредоточиться на офисной мебели, так как считает, что предпринимателям выгоднее арендовать мебель для офиса, чем приобретать её.

Также в аренду будут сдаваться кухонные гарнитуры, в которых будут использоваться сменные двери.

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