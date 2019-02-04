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В среднем течении Янцзы открыто крупное месторождение сланцевого газа

Экономика

Добыча этого топлива позволит восполнить региональный дефицит ископаемого топлива

В среднем течении Янцзы открыто крупное месторождение сланцевого газа
Ratfink1973
Природный газ

Пекин, 4 февраля 2019, 22:52 — REGNUM  В Китае, вслед за США, серьезно озаботились проблемой энергетического обеспечения бедного ископаемыми природными ресурса пояса реки Янцзы за счет сланцевого газа, сообщает 4 февраля Синьхуа со ссылкой на решения Всекитайского совещания по вопросам геологической разведки.

Регион, о котором идет речь, сравнительно небогат углем, нефтью и природным газом, но в последние годы в нем начали обнаруживать залежи сланцевого газа. До недавнего времени были известны два месторождения в верховьях Янцзы — на территории мегаполиса центрального подчинения Чунцин и в соседней с ним провинции Сычуань, в которую он в свое время входил. В Управлении геологической разведки Китая сообщили, что в сланцевой теме достигнут «стратегический прорыв». Новое месторождение обнаружено к востоку от прежних, в западной части провинции Хубэй, находящейся в среднем течении Янцзы.

По оценке академика Инженерной академии Китая Кан Юйчжу, с открытием хубэйского месторождения запасы разведанные запасы сланцевого газа в КНР вышли на мировой уровень.

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Газодобыча и транспортировка газа
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