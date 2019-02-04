Успехи «высокотехнологичного сектора» вызвали рост на Уолл-стрит

Нью-Йорк, США, , 22:46 — REGNUM Фондовый рынок США растет вслед за «высокотехнологичными» компаниями из группы FAANG, 4 февраля передает агентство Reuters.

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 37,77 пункта (0,15%), до 25 101,66 пункта, индекс S&P 500 вырос на 8,81 пункта (0,33%), до 2715,34 пункта, индекс Nasdaq вырос на 65,61 пункта (0,90%), до 7329,48 пункта.

Толчком к росту рынка стал позитивный отчет владельцев Google, холдинга Alphabet, а также рост акций Apple и Microsoft на 2,5%.

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