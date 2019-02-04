Максимальная ставка по вкладам российских банков остаётся на уровне 7,55%

Москва, , 22:38 — REGNUM Средняя максимальная процентная ставка по рублёвым вкладам российских банков из топ-10 в третьей декаде января сохранилась на уровне 7,55%. Такие данные приводит 4 февраля пресс-служба Банка России.

Во второй декаде января показатель также составлял 7,55%, в первой декаде — 7,53%.

Месяцем ранее, на третью декаду декабря, средняя максимальная ставка составляла 7,43%.

Сообщается, что показатель рассчитан на основе продуктов десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц: Сбербанка, Совкомбанка, ВТБ, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Московского кредитного банка, Альфа-банка, ФК Открытие, Промсвязьбанка и Россельхозбанка.