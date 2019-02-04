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В ООН оценили последствия торговой войны США и Китая

Экономика

«Последствия для всей международной торговой системы будут резко отрицательными»

В ООН оценили последствия торговой войны США и Китая
Tom Drigers
Торговля

Женева, Швейцария, 4 февраля 2019, 21:10 — REGNUM  Эксперты Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) оценили последствия для мировой экономики, а также для экономик США и Китая от американо-китайской «войны тарифов», 4 февраля передает агентство Reuters.

«Последствия для всей международной торговой системы будут резко отрицательными», — сообщила на пресс-конференции в Женеве представитель ЮНКТАД Памела Кок-Гамильтон.

По словам Кок-Гамильтон, в случае «разморозки» с 1 марта пошлин США на китайские товары мир ждут «валютные войны и девальвация, стагфляция, приводящая к потере рабочих мест», а также «реакционный эффект, приводящий к каскаду последствий, деформирующих торговлю».

В качестве ближайшего последствия, по мнению экспертов ЮНКТАД, мировую экономику ждет перераспределение торговых потоков, ранее существовавших между США и Китаем.

«ЕС захватит 70 миллиардов долларов от торговли США и Китая. Япония, Мексика и Канада получат более 20 миллиардов долларов каждая», — заключила Кок-Гамильтон.

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Торговая война между Китаем и США
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