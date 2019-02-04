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Россельхознадзор ограничил ввоз семенного картофеля из Нидерландов

Экономика

В нидерландском картофеле обнаружен опасный карантинный объект

Москва, 4 февраля 2019, 20:59 — REGNUM  Россельхознадзор с 4 февраля вводит ограничения на ввоз в Россию семенного картофеля из Нидерландов, сообщает пресс-служба ведомства.

Причиной введения ограничений названо обнаружение в образцах картофеля, поступившего из Нидерландов в декабре, карантинного для Евразийского экономического союза и отсутствующего на территории России объекта — бурой гнили картофеля.

В Россельхознадзоре подчёркивают, что данный объект представляет «огромную фитосанитарную угрозу для России». Отмечается, что его возможный занос и распространение могут привести к потерям урожая и затратам на борьбу с вредным организмом.

«Если вредный организм займёт свой потенциальный ареал в России, то даже при минимальных потерях урожая в 2% экономический ущерб будет составлять 700−760 тысяч тонн картофеля в год», — отмечают в ведомстве.

В связи с этим с сегодняшнего дня вводится запрет на поставки семенного картофеля с предприятий и складов, расположенных в городе Анна-Павловна, до проведения переговоров с нидерландской стороной, сообщает Россельхознадзор.

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Сельское хозяйство
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