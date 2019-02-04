Банк Англии и ESMA готовятся к «жесткому Brexit»

Лондон, , 20:15 — REGNUM Банк Англии и Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) согласовали действия в случае «жесткого Brexit», 4 февраля передает агентство Reuters.

Финансовые институты «согласовали меморандум о взаимопонимании» относительно сотрудничества и обмена информацией на финансовом рынке в случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения с Брюсселем.

Сообщается, что Банк Англии и ESMA продолжат сотрудничество в рамках London Clearing House в Лондоне и Eurex во Франкфурте в случае негативного сценария Brexit.

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