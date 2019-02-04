Куда уходит туризм? Инвестиции в любовь

Александр Шпунт, , 20:06 — REGNUM

По данным Главного управления статистики Вьетнама, в этом месяце случилось давно ожидаемое, но тем не менее эпохальное событие в туристической индустрии страны. Южная Корея вытеснила Китай с первой строчки туристического рейтинга и стала страной с наибольшим количеством туристов, прибывших во Вьетнам.

Туристический поток гостей Вьетнама в первом месяце 2019 года, по оценкам Главного управления статистики, превысили 1,5 миллиона, что на 9,3% больше, чем в предыдущем месяце, и, что важнее, на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Число туристов на самых динамично растущих рынках туристического предложения Вьетнама, — туристов из Таиланда, Японии и США, — выросло по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 39,7%, 11,3% и 11% в годовом исчислении.

Но растут не только относительно новые туристические направления — ведь не они определяют пока основной поток туристов. Еще более важно, что в январе около 389 000 южнокорейских граждан посетили Вьетнам, что на 23% больше, чем годом ранее. При этом число прибывающих из Китая сократилось на 10,7% в годовом исчислении, до 373 500.

В 2018 году Китай был главным туристическим источником Вьетнама с почти пятью миллионами прибытий, тогда как Южная Корея заняла второе место. И вот в январе произошла смена главного направления туристического потока — ожидаемо для вьетнамских экспертов туристического бизнеса.

Южнокорейцы являются крупнейшими иностранными инвесторами во Вьетнаме с зарегистрированным капиталом в стране более $65 млрд.

Вокруг Ханоя и Хошимина возникли целые «корейские» поселения, где проживает значительное количество выходцев из Южной Кореи. И эти места компактного проживания выходцев из Южной Кореи воспринимаются вьетнамцами как витрина успеха, как модель для подражания. Только одна корпорация Самсунг имеет более 100 000 сотрудников во Вьетнаме, производящих почти треть электронных продуктов бренда в мире. Разумеется, большинство из них вьетнамцы — но много и корейских специалистов. Да и вьетнамцы, работающие на Самсунг, погружаются в «корейский мир» — корпоративную среду, корпоративную этику, даже кухню на предприятиях — корейцы всё привезли с собой.

Конечно, есть такие же «китайские» городки — хотя инвестиции Пекина уступают южнокорейским (на 2017 год они оценивались в $15,4 млрд, данные за прошлый год пока не опубликованы). Вот только образ жизни «китайских специалистов», несущий, с одной стороны, заметный отпечаток давления идеологов КПК, а с другой — очень понятной для советского человека хамоватой вольницы «загранкомандировки», вьетнамцев вовсе не привлекает. Не в последнюю очередь на неприятие «китайского стиля» влияет и то, с китайцами Вьетнам воевал много и кроваво (в том числе и на памяти сегодняшнего активного поколения), а с корейцами — никогда.

В итоге южнокорейская культура начала оказывать широкое влияние на вьетнамскую городскую среду, — как и во многих азиатских странах, охваченных так называемой «K-волной».

Розничные бренды, кафе и закусочные корейской кухни стали популярными среди местного населения. «K-pop» исполнители собирают арены, — не только зарубежные корейские, но уже и вьетнамские, работающие в том же жанре. Корейские мыльные оперы популярны на местном телевидении в течение многих лет. Корейские фильмы идут в кинотеатрах каждую неделю на тысячах экранов. Корейские рестораны барбекю и лапши уже много лет несложно найти в крупных городах, но сейчас они шагнули глубоко в провинцию, далеко от туристических зон. Корейский язык является самым популярным иностранным языком «второго выбора» (после английского) для изучения вьетнамскими студентами.

Согласно социологическим опросам, одним из самых популярных людей страны стал Пак Хан Сео, южнокорейский тренер мужской сборной Вьетнама по футболу. В прошлом году 15 декабря десятки тысяч вьетнамских болельщиков вышли на улицы, чтобы отпраздновать победу вьетнамской команды над командой Малайзии в финале чемпионата Кубка Сузуки по футболу АСЕАН — победу, которую принес вьетнамцам Пак Хан Сео. Однако до появления чуда был кошмар для вьетнамского футбола. В конце августа 2017 года сборная Вьетнама по футболу потерпела поражение от команды Таиланда со счетом 0:3 и выбыла еще на групповом этапе. Никто не мог представить, что команда возродится всего через четыре месяца. В январе прошлого года вьетнамская команда вышла в финал чемпионата впервые за 23 года, а уже в декабре стала чемпионом.

Думаю, русскому болельщику не нужно объяснять, кем для вьетнамцев — от мальчишек до руководителей партии — стал кореец Пак Хан Сео.

Вьетнамцы активно интересуются стилем и укладом жизни Южной Кореи — и потом привносят домой множество корейских элементов. В 2018 году на перелеты из Вьетнама в Южную Корею пришлось 44,5% от общего объема исходящего авиатрафика страны. Для сравнения, в том же году рейсы в Китая составили только 14,8%, по оценкам Международной организации гражданской авиации. Правительство Южной Кореи оперативно отреагировало на этот рост интереса вьетнамцев ко всему корейскому, резко смягчив визовую политику — причем целевым образом, для постоянных жителей мегаполисов, отсекая таким образом потенциальных нелегальных мигрантов. Граждане Вьетнама, проживающие в Ханое, Хошимине и Дананге, могут сегодня подать заявление на многократные визы, которые позволят им посещать Южную Корею максимум на 30 дней за одно пребывание неограниченное число раз, срок действия которых составляет пять лет. Корейская туристическая организация (КТО), в сотрудничестве с 16 местными туристическими агентствами во Вьетнаме выпустила 95 специальных туристических пакетов, специально разработанных для вьетнамских туристов в рамках целевых усилий по продвижению поездок вьетнамцев в страну.

В обратную сторону во Вьетнам потекла корейская кухня, мода на корейских дизайнеров одежды, корейская музыка, — корейский стиль жизни.

Нужно отметить, что партийное руководство КПВ поощряет моду на корейское. Она не угрожает монополии компартии на идеологическое руководство, как «социализм с китайскими характеристиками» Пекина, и не так агрессивно-неуправляема, как «экспансия Голливуда» из Америки.

Комфортная для корейцев среда вьетнамского городского сервиса — не только отстраненно-туристического, но «для себя», в свою очередь, стала важным фактором выбора туристами из Южной Кореи вьетнамского направления отдыха. Причем, что очень важно, отмечают эксперты, не только для молодого туриста, но и для консервативных туристов из «семейных» кластеров и туристов пенсионного возраста.

За последние несколько лет индустрия туризма Вьетнама быстро росла. Вьетнам был признан Всемирной туристской организацией ООН одним из 10 самых быстрорастущих туристических направлений в мире.

В первой половине 2018 года доход Вьетнама от туризма составил 312 триллионов донгов ($13,4 млрд.), что на 22,5% больше, чем в первой половине 2017 года.

Правительство Ханоя имеет амбициозные планы, рассчитанные на 20 миллионов иностранных посетителей уже через год — к 2020 году. В свою очередь, оно стремится превратить индустрию туризма в ключевой сектор национальной экономики объемом $35млрд, который будет формировать 10% ВВП Вьетнама.

И «корейский маршрут» в этих планах — главная дорога.