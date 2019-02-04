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Порошенко продлил мораторий на продажу земель сельхозназначения

Экономика

Действие моратория продлено ещё на один год

Порошенко продлил мораторий на продажу земель сельхозназначения
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Киев, 4 февраля 2019, 19:52 — REGNUM  Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о продлении действия моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2020 года. Соответствующие данные опубликованы на сайте Верховной рады Украины.

В принятом документе отмечается, что продление моратория позволит урегулировать процедуру оборота земель сельхозназначения на законодательном уровне и разработать необходимые нормативно-правовые акты.

Напомним, что мораторий на куплю и продажу сельскохозяйственных земель на Украине действует с 2001 года. Европейский союз добивается от Киева отмены моратория, что откроет для компаний из ЕС доступ к обширным земельным богатствам Украины.

Закон о продлении действия моратория ещё на один год был принят Верховной радой в конце декабря.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине уже 17 дней не действует мораторий на продажу земель

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