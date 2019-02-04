Понедельник, 4 Февраля 2019 года
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Венгрия заявила о желании получать российский газ через «Турецкий поток»

Экономика

Получение газа через Украину для Будапешта всё более рискованно

Венгрия заявила о желании получать российский газ через «Турецкий поток»
Иллюстрация: Gazprom.ru
Строительство «Турецкого потока»

Будапешт, 4 февраля 2019, 19:47 — REGNUM  Будапешт готов получать российский газ через газопровод «Турецкий поток», заявил 4 февраля посол Венгрии в РФ Норберт Конкой.

По словам Норберта Конкоя, Венгрия хотела бы диверсифицировать маршруты поставок газа, который сейчас поступает через газотранспортную систему Украины.

«Иной маршрут поставок означает транспортную диверсификацию. Если будут построены болгарский и сербский участки, Венгрия готова к приему газа», — цитирует ТАСС слова венгерского посла.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года ПАО «Газпром» официально сообщил об утверждении проекта поставок газа через «Турецкий поток» на территорию Болгарии, Сербии и Венгрии, который может быть реализован в 2020 году.

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Газопроводы «Южный поток» / «Турецкий поток»
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