Венгрия заявила о желании получать российский газ через «Турецкий поток»

Будапешт, , 19:47 — REGNUM Будапешт готов получать российский газ через газопровод «Турецкий поток», заявил 4 февраля посол Венгрии в РФ Норберт Конкой.

По словам Норберта Конкоя, Венгрия хотела бы диверсифицировать маршруты поставок газа, который сейчас поступает через газотранспортную систему Украины.

«Иной маршрут поставок означает транспортную диверсификацию. Если будут построены болгарский и сербский участки, Венгрия готова к приему газа», — цитирует ТАСС слова венгерского посла.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года ПАО «Газпром» официально сообщил об утверждении проекта поставок газа через «Турецкий поток» на территорию Болгарии, Сербии и Венгрии, который может быть реализован в 2020 году.

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