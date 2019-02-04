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РФ в январе сократила нефтедобычу на 47 тыс. баррелей в рамках сделки ОПЕК+

Экономика

По сравнению с декабрём добыча нефти сократилась на 100 тысяч баррелей в сутки

Москва, 4 февраля 2019, 19:31 — REGNUM  Россия в январе сократила добычу нефти на 47 тысяч баррелей в сутки относительно уровня октября 2018 года в рамках соглашения с ОПЕК. Об этом 4 февраля сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак.

По сравнению с декабрём среднесуточная добыча нефти в России сократилась на 100 тысяч баррелей, уточнил глава Минэнерго.

Новак подчеркнул, что российская сторона в полной мере выполняет взятые на себя обязательства по поэтапному сокращению добычи к маю 2019 года.

Напомним, в декабре страны ОПЕК и Россия достигли договорённости о сокращении суточной добычи нефти на 1,2 млн баррелей. Россия обязалась в течение нескольких месяцев сократить добычу на 2% к уровню октября 2018 года, то есть приблизительно на 228 тысяч баррелей в сутки.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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