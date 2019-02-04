РФ в январе сократила нефтедобычу на 47 тыс. баррелей в рамках сделки ОПЕК+

Москва, , 19:31 — REGNUM Россия в январе сократила добычу нефти на 47 тысяч баррелей в сутки относительно уровня октября 2018 года в рамках соглашения с ОПЕК. Об этом 4 февраля сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак.

По сравнению с декабрём среднесуточная добыча нефти в России сократилась на 100 тысяч баррелей, уточнил глава Минэнерго.

Новак подчеркнул, что российская сторона в полной мере выполняет взятые на себя обязательства по поэтапному сокращению добычи к маю 2019 года.

Напомним, в декабре страны ОПЕК и Россия достигли договорённости о сокращении суточной добычи нефти на 1,2 млн баррелей. Россия обязалась в течение нескольких месяцев сократить добычу на 2% к уровню октября 2018 года, то есть приблизительно на 228 тысяч баррелей в сутки.