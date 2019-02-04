Туркмения задолжала зарубежным подрядчикам свыше 12 млрд рублей

Ашхабад, , 19:15 — REGNUM Туркмения до сих пор так и не выплатила более $150 млн (9,85 млрд рублей) белорусской строительной компании «Белгорхимпром», а также более €32 млн (2,4 млрд рублей) — турецкой «Sece Insaat» и немецкой «Unionmatex Industrieanlagen GmbH», пишет «Хроника Туркменистана».

Эти деньги туркменское правительство задолжало белорусскому подрядчику за реализацию проекта строительства комбината по производству калийных удобрений. Две другие фирмы занимались постройкой мукомольных мельниц.

Из-за того, что туркменская сторона до сих пор не расплатилась с «Белгорхимпромом» и отказалась от наладки оборудования белорусскими специалистами, комбинат сейчас выпускает лишь 2% от запланированного объема продукции.

Как отмечают туркменские оппозиционные СМИ, также проблемы с оплатой работы возникали и у подрядчиков туркменских государственных компаний «Туркменнефть», «Туркменгаз» и «Туркменгеология».

ИА REGNUM напоминает, что в последние годы бюджет Туркмении испытывает всё большую нехватку денежных средств. Из-за этого туркменские власти вынуждены были пойти на целый ряд непопулярных мер.

Так, в 2016 году на самообеспечение были переведены местные дома культуры. С 2018 года переведено на хозрасчет государственное телевидение. Затем то же самое произошло с поликлиниками и больницами. Та же участь постигнет в ближайшие годы и Национальную академию наук.

Кроме того, жителей Туркмении лишили льгот на воду, природный газ и электроэнергию, объяснив это «необходимостью перехода к рыночной экономике» и «ростом доходов населения».