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Транзит российского газа через Украину вырос на 25% в январе 2019 года

Экономика

Евросоюзу нужно больше газа

Киев, 4 февраля 2019, 19:02 — REGNUM  В январе 2019 года Украина увеличила транзит российского газа почти на 25% — до 7,6 млрд кубометров. Об этом свидетельствуют данные компании «Укртрансгаз», которая входит в структуру «Нафтогаза Украины».

Напомним, что в 2018 года объем транзита российского газа через Украину сократился на 7,1% к объему 2017 года и составил 86,774 млрд кубометров. В 2017 году этот показатель составлял 93 млрд кубометров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января в Брюсселе состоялось заседание трехсторонней группы — Россия — Евросоюз — Украина, на которой обсуждались в том числе вопросы транзита российского газа через территорию Украины в период после 2019 года.

Ни к чему существенному эти переговоры не привели, так как требования «Газпрома» и «Нафтогаза» расходятся.

Напомним, что Россия строит два обводных газопровода — «Турецкий поток» и «Северный поток — 2», которые должны доставлять российский газ в Евросоюз в обход Украины.

Мощность двух ниток «Турецкого потока» — 31,5 млрд кубометров газа в год. Половина этого объема пойдет в страны Евросоюза. Мощность «Северного потока — 2» — 55 млрд кубометров в год.

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